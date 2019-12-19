Политика
РБКСенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Читать в источнике
Оценить289
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Происшествия
Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко поздравила Петросяна со свадьбой
Елена Степаненко и Евгений Петросян уже долгое время занимаются разделом имущества после нашумевшего развода.
Спорт
Уткин сравнил министра спорта Колобкова со студентом ВШЭ Егором Жуковым
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал награждение министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Гаджеты
Выпущен релиз Linux Mint 19.3: HiDPI и обновление приложений
Вышла релизная версия Linux Mint 19.3 с кодовым названием Tricia, которая основана на последней версии Ubuntu 18.04.3 LTS и включает в себя ряд изменений, преимущественно визуальных.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Экономика
Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
Политика
Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря
Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей.
Политика
Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Религия
Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца
Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Футбол
Директор «Реала» раскритиковал работу VAR на матче с «Барселоной»
Директор мадридского футбольного клуба "Реал" Эмилио Бутрагеньо раскритиковал работу системы видеопомощи рефери (VAR) на матче чемпионата Испании с "Барселоной".
Гаджеты
Очередное обновление от Google спровоцировало сбой клавиатуры Gboard
Очередное обновление клавиатуры от Google стало причиной появления дефекта в смартфонах.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Здоровье
Новые автомобили скорой помощи появились в Приморье
34 новых автомобиля скорой медицинской помощи появились в парках службы городов и районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
Общество
Reuters: новый глава BP не войдет в совет директоров «Роснефти»
Назначенный в октябре гендиректор BP Бернард Луни не войдет в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Происшествия
После побега из дома омский «мальчик на гречке» просил участкового не говорить маме, где он
Общество
«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах
Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.