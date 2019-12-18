Политика
РБКСенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
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Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Армия и оружие
Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей
Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Происшествия
В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Колоректальный рак отличается необычайным коварством: его можно вылечить, но из-за особенностей проявления симптомов недуг обнаруживается лишь на стадии, когда он уже становится убийственным для человека.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Армия и оружие
Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Наука
Археологи восстановили облик девушки каменного века по жвачке из смолы
Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.
Религия
В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца
Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
Шоу-бизнес
Экс-коллеги высказались о покинувшей «Уральские пельмени» Михалковой
Актриса много времени уделяла своей внешности Этой осенью Юлия Михалкова сообщила поклонникам о своем уходе из шоу "Уральские пельмени".
Здоровье
Парк скорой помощи Приморья пополнили 34 новых спецавтомобиля
Парк службы скорой медицинской помощи Приморского края пополнили 34 новых спецавтомобиля УАЗ и Ford, оснащенные современным оборудованием.
Экономика
Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов
Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Экономика
Минимальный размер оплаты труда в Коми вырастет на 7,5%
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми составит 12 130 рублей плюс районный коэффициент и северная надбавка.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Происшествия
Трое бывших военнослужащих отсудили у Минобороны 6 миллионов рублей
Трое бывших военнослужащих отсудили у Минобороны 6 миллионов рублей после того, как во время учений попали под танковый обстрел.
Финансы
Доллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.