Политика

ГородовойГородовойСенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

СМИ называют Пригожина создателем так называемой «фабрики троллей» и «бывшим поваром Путина». Процесс о вмешательстве в выборы президента Трампа был начал спецслужбами США. Спецпрокурор Роберт Мюллер потратил почти два года на то, чтобы найти доказательства сговора властей России со штабом Трампа.
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В США потребовали от ЕС ввести санкции против Пригожина

РБК02:51

Представители Демократической партии США в Сенате призвали Евросоюз ввести санкции против российского Пригожина

Эхо Москвы02:31

Санкции против Пригожина призвали ввести ЕС сенаторы США

Красная веснавчера в 21:49

Сенаторы-демократы призвали Евросоюз к санкциям против Евгения Пригожина

Ведомостивчера в 23:51

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Коммерсантъвчера в 22:40

Сенаторы США требуют ввести санкции против бизнесмена Пригожина

URA.Ru01:08

В США призвали ЕС ввести санкции против российского предпринимателя Пригожина

ТАССвчера в 18:30
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Общество

В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ

В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
RT на русском 05:16
Футбол

Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Франции по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
РИА Новости 05:54
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Udm-Info вчера в 05:53
Политика

Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
РЕН ТВ 06:16
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Политика

У нового украинского министра нашли квартиру в России

Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Политика

Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Российская газета вчера в 15:27
Здоровье

Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие

В результате мужчине грозит бесплодие.
МИР 24 вчера в 23:56
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
Авто

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Экономика

Назван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Газета.Ru 03:38
Общество

Алиханов о коронавирусе: «Мы дохихикаемся»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил чиновникам и жителям региона об ответственности за распространение коронавируса.
Каскад 05:09
Происшествия

На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь

На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Российская газета 05:30
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Общество

Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса

В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Известия 04:54
Общество

Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям.
РБК 02:20
Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 09:38
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Лобода и Семенович отменили концерты из-за коронавируса

News.ru вчера в 21:11
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
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Чак Шумер
Американский политик
Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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Евгений Викторович Пригожин
Российский предприниматель
Российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса. Компания Пригожина занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище «повар Путина». Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров - 2016» ставит Евгения Пригожина на 106-е место и оценивает его состояние в 7,14 млрд рублей.
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