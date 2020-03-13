Политика
ГородовойСенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
СМИ называют Пригожина создателем так называемой «фабрики троллей» и «бывшим поваром Путина». Процесс о вмешательстве в выборы президента Трампа был начал спецслужбами США. Спецпрокурор Роберт Мюллер потратил почти два года на то, чтобы найти доказательства сговора властей России со штабом Трампа.
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Общество
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
Футбол
Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Франции по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Политика
Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Политика
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Здоровье
Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие
В результате мужчине грозит бесплодие.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Авто
Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине
Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Общество
Алиханов о коронавирусе: «Мы дохихикаемся»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил чиновникам и жителям региона об ответственности за распространение коронавируса.
Происшествия
На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь
На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин
Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям.
Политика
В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Шоу-бизнес
Лобода и Семенович отменили концерты из-за коронавируса
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.