Политика
ИнтерфаксСенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.Интерфаксвчера в 23:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Конгресс США хочет ввести санкции за «преследование оппозиции» в России
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Финансы
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
С 1 октября снизить ипотечные ставки решили крупнейшие российские банки.
Российская газета вчера в 00:40
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 05:08
Политика
Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»
Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного 1 октября "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Технологии
Операторов 5G переведут на российские серверы
Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Футбол
Уволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка
Ранее сообщалось, что укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок "Ниццы" был уволен.
Газета.Ru 02:56
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Экономика
Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM
Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолец вчера в 17:02
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Происшествия
В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 13:50
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья
Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья.
Известия 02:04