с чего всё началось

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Финансы Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке С 1 октября снизить ипотечные ставки решили крупнейшие российские банки.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.

Политика Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера» Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного 1 октября "формулы Штайнмайера".

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Технологии Операторов 5G переведут на российские серверы Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.

Футбол Уволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка Ранее сообщалось, что укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок "Ниццы" был уволен.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Экономика Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.

Экономика Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Транспорт Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Политика Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Происшествия В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Энергетика Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.