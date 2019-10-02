с чего всё началось

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Политика Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера» Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Музыка Скончался чешский певец Карел Готт Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.

Экономика Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Общество Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Происшествия В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Политика «Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.