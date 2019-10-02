Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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с чего всё началось
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте
 Рубио.
Интерфаксвчера в 23:05

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В США два сенатора призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК

РИА Новости02:46

Сенаторы США просят ввести санкции за «преследование оппозиции» в России

ТАССвчера в 22:22

В США готовят санкции против генпрокурора Чайки и федерального министра

URA.Ru00:16

Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Интерфаксвчера в 23:05

Конгресс США хочет ввести санкции за «преследование оппозиции» в России

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Сенаторы в США попросили ввести санкции для защиты оппозиции в России

REGNUMвчера в 22:53

Сенаторы США призвали к санкциям за «преследование оппозиции» в России

RT на русском01:36
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«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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