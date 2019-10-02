Политика
ИнтерфаксСенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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с чего всё началось
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.Интерфаксвчера в 23:05
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Конгресс США хочет ввести санкции за «преследование оппозиции» в России
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Политика
Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»
Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
ФАН 04:54
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 03:27
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости вчера в 09:45
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия
В Петербурге задержаны бывшие сотрудники СК по городу
Следственный комитет Петербурга задержал двух петербургских адвокатов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:41
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Политика
На Украине радикалы устроили акцию против «формулы Штайнмайера»
Капитуляцией радикалы из "Национального корпуса" называют подписанную представителями Украины и Донбасса "формулу Штайнмайера".
ТВ Центр 04:50
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Общество
Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж
Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".
Интерфакс 04:19
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В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23