с чего всё началось

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Футбол Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».

Гаджеты Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России на 43% Благодаря снижению потребления алкоголя удалось достичь исторического максимума в 2018 году по средней продолжительности жизни — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Авто В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».

Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .

Политика Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Спорт Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Культура Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу» Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".

Происшествия Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Авто В России насчитали более 10 млн кроссоверов и внедорожников По состоянию на 1 июля 2019 г. в России насчитывается 10,15 млн кроссоверов и внедорожников, что соответствует примерно одной четверти от общего количества легковых машин в стране.

Футбол Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.

Здоровье Диетолог назвала самое вредное мясо Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.