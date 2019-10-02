Политика
CPV.ruСенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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с чего всё началось
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.Интерфаксвчера в 23:05
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Конгресс США хочет ввести санкции за «преследование оппозиции» в России
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
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Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
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В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
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На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
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В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Стало известно о восьми пострадавших в ДТП на Волхонском шоссе
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Телеканал Санкт-Петербург 02:46
Финансы
Европейские фондовые рынки закрылись в минусе
Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны в сентябре 2019 года уменьшился до 45,7 пункта с августовских 47 пунктов, что немного выше первоначальной оценки на уровне 45,6 пункта, но является минимальной отметкой с октября 2012 года.
Финмаркет 01:12
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Наука
Человека за стеной идентифицировали при помощи Wi-Fi и видеозаписи
Ученые смогли идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписей.
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ИА InterMedia вчера в 13:58
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
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Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
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Газета.Ru вчера в 05:02
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Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
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Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Футбол
Победы над «Барселоной» и «Реалом». Как россияне играли с клубами Испании
Команда Олега Романцева начала турнир с выездной победы в Австрии 2:0. Но к матчу с «Реалом», который приехал в Москву в боевом составе, подходила в статусе аутсайдера: в 1990-е годы российские клубы редко обыгрывали европейских грандов, каждый успех воспринимался как сенсация.
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
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Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
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Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
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Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55