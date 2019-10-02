с чего всё началось

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

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Политика Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.