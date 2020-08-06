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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.В источнике
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Известия

Сенаторы США пригрозили «финансовым разрушением» порту в ФРГ из-за СП-2

Известия10:16
РИА Новости

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости13:47
Lenta.ru

США обвинили в развязывании экономической войны из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru12:39
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

РБК13:01
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русском10:06
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Газета.Ru09:51
ТАСС

Nord Stream 2 знает о письме сенаторов США оператору порта Мукран

ТАСС10:25

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до 7 дней

Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина контактной группы при регулярном тестировании на коронавирус с 14 до 7 дней в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости14:23

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.com11:06
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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