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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.В источнике
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РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

РБК13:01
РИА Новости

Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости09:44
Известия

Сенаторы США пригрозили «финансовым разрушением» порту в ФРГ из-за СП-2

Известия10:16
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русском10:06
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Газета.Ru09:51
Lenta.ru

США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru10:56
ТАСС

Nord Stream 2 знает о письме сенаторов США оператору порта Мукран

ТАСС10:25

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
RT на русском10:43
28

Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи
АМИТЕЛ07:32
28

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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