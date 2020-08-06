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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.В источнике
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Lenta.ru

США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru10:56
РИА Новости

Немецкого депутата возмутили угрозы США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости11:17
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Газета.Ru09:51
РЕН ТВ

В США пригрозили порту Германии «разрушением» за «Северный поток 2»

РЕН ТВ10:09
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русском10:06
Известия

Сенаторы США пригрозили «финансовым разрушением» порту в ФРГ из-за СП-2

Известия10:16
ТАСС

Nord Stream 2 знает о письме сенаторов США оператору порта Мукран

ТАСС10:25

Травоядные животные больше хищников подвергаются риску исчезновения

Результаты показывают, что из-за того, что более четверти современных травоядных в мире находится под угрозой исчезновения, у травоядных самый высокий процент видов, находящихся в зоне риска.
Травоядные животные больше хищников подвергаются риску исчезновения
Planet Todayвчера в 16:54
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.
Чемпионат11:06

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT news09:41
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК4 августа в 05:52
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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