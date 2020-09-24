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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
 в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
News.ruвчера в 14:15
Подробнее о событии
РБК

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

РБКвчера в 12:03
Lenta.ru

В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Lenta.ruвчера в 13:13
Комсомольская правда

Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Комсомольская правдавчера в 12:34
ТАСС

Сенаторы утверждают, что сын Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

ТАССвчера в 13:39
Газета.Ru

Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Газета.Ruвчера в 11:31
Царьград

3,5 млн долларов от жены мэра: Сына Байдена связали с Батуриной

Царьградвчера в 11:05
РИА Новости

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

РИА Новостивчера в 11:02

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

В пресс-службе «Форт» подтвердили, что нехватка вакцины для участников системы ДМС связана с необходимостью обеспечить потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Коммерсантъ00:32
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБК01:00
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