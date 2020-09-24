Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
Подробнее о событии
Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой
Комсомольская правдавчера в 12:34