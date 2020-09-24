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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
 в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
News.ruвчера в 14:15
Подробнее о событии
Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Интерфаксвчера в 14:03
РБК

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

РБКвчера в 12:03
Lenta.ru

В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Lenta.ruвчера в 13:13
Комсомольская правда

Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Комсомольская правдавчера в 12:34
ТАСС

Сенаторы утверждают, что сын Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

ТАССвчера в 13:39
Газета.Ru

Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Газета.Ruвчера в 11:31
РИА Новости

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

РИА Новостивчера в 11:02

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
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Ди Мария: «Не понимаю, почему я не вызван в сборную Аргентины. Нет слов»

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария признался, что удивлён своему отсутствию в заявке сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией.Я не могу найти этому объяснение, у меня нет слов.
Soccer.ru20:51