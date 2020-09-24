Ди Мария: «Не понимаю, почему я не вызван в сборную Аргентины. Нет слов»

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария признался, что удивлён своему отсутствию в заявке сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией.Я не могу найти этому объяснение, у меня нет слов.