Сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон звонили Путину по поводу Минска
Российские сенаторы объяснили, почему лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не президенту этой страны Александру Лукашенко.В источнике
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