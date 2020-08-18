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Сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон звонили Путину по поводу Минска

Российские сенаторы объяснили, почему лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не президенту этой страны Александру Лукашенко.В источнике
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ФАН

Эксперты объяснили, почему мировые лидеры обсуждают Белоруссию с Путиным

ФАНвчера в 10:36
News.ru

Сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон звонили Путину по поводу Минска

News.ruвчера в 09:54
Новостной фронт

Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы обсудить с Путиным Белоруссию

Новостной фронтвчера в 09:03
Телеканал 360°

Выборы — в Белоруссии, консультации — с Россией. Почему Макрон и Меркель позвонили Путину, а не Лукашенко

Телеканал 360°вчера в 09:14

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
РИА Новостивчера в 07:04
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБКвчера в 03:41
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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