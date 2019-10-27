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Сценарий войны в Прибалтике был опубликован на сайте американского исследовательского фонда Jamestown Foundation. Автор доклада Ричард Хукер основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы.
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Антон Алиханов
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24

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