Армия и оружие

РБКРБКСенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Читать в источнике
Комментировать783
Антон Алиханов
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24

Подробнее о событии

В Госдуме назвали вбросом сценарий захвата Калининграда

RT на русском07:53

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

РБК15:55

Коротченко о плане захвата Калининградской области: «Любая агрессия на Калининградскую область встретит достойный отпор»

Каскад11:32

В Госдуме прокомментировали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО

Известия10:01

В России оценили доклад о «захвате» Калининграда силами НАТО

РИА Новости18:06

Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США

Lenta.ru03:54

В Госдуме оценили план НАТО по захвату Калининграда

Газета.Ru08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Политика

Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:20
Политика

Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса

Телеканал 360° 17:41
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Хоккей

«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Дадонов забил гол

Гости победили во встрече со счетом 6:2. В составе «пантер» гол забил Евгений Дадонов.
Sportbox.RU 18:32
Гаджеты

Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже

Китайский производитель Meizu запустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Игромания.ру 18:12
Политика

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес

Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы

Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Bimru.ru вчера в 07:44
Авто

АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Car.ru 04:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Футбол

Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0.
ProstoProSport 17:56
Футбол

Берг получил прямую красную карточку в матче с «Оренбургом»

Sports.ru 13:51
Культура

В Магадане стартовал Международный фестиваль по косторезному искусству

В Магадане в рамках национального проекта «Культура» стартовал II Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира».
REGNUM 13:19
Происшествия

В Забайкалье военный расстрелял своих восьмерых сослуживцев

OAnews 25 октября в 08:55
Политика

Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»

Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
Деловое.ТВ 10:09
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ вчера в 00:22
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Наука

Учёные рассказали, как мозг «ремонтирует» себя во сне

В мозгу человека во время сна идут активные восстановительные работы, пишет Nature Neuroscience.
Life.ru 25 октября в 06:29
Футбол

Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча

Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 07:04
Баскетбол

«Оклахома-Сити» разгромила «Голден Стэйт» в матче НБА

«Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:92.
ProstoProSport 18:06
Армия и оружие

Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии

Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 25 октября в 05:06
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

Газета.Ru 16:51
Футбол

Экспресс на футбол от 25.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 25 октября в 01:10
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Вечерняя Москва 06:14
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Армия и оружие

CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море

Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
ТАСС 18:23
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Журналистская правда 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное