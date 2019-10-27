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РБКСенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
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Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24
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