Политика
РБКСенаторы оценили санкции США против «Северного потока-2»
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, где в числе прочих прописаны санкции в отношении компаний — участников строительства «Северного потока-2».
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Политика
В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний-участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Экономика
Министр финансов Украины пожаловалась на отсутствие денег в бюджете
Министр финансов Украины Маркарова назвала пять причин, по которым в бюджете закончились деньги и были приостановлены некоторые выплаты.
Экономика
В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Игры
Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Политика
В США заявили о разваливающейся военной технике России
Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Футбол
Клопп сравнил возможную победу «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира с высадкой на Луну
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом клубного чемпионата мира, где мерсисайдцы встретятся с «Фламенго» сравнил потенциальную победу с высадкой на Луну.
Кино
Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус
Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам продюсера, угрозы поступили в его адрес после того, как он раскритиковал сестру Жанны Фриске Наталью за копирование образа своей погибшей сестры.
Наука
Кофеин оказался помощником при неправильном питании
Ученые из США выяснили, что кофеин может компенсировать вред, который организму наносит неправильное питание.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Футбол
«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
Футбол