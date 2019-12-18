Политика

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20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, где в числе прочих прописаны санкции в отношении компаний — участников строительства «Северного потока-2».
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