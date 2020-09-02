Политика
Российская газетаВ Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме
По мнению российских сенаторов, озвученная накануне экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской позиция о статусе Крыма лишена здравого смысла. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в комментарии для РБК, отметила, что делая подобные заявления, Тихановская на самом деле лукавит.
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с чего всё началось
В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.РБК00:28
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Газета.Ru вчера в 08:56
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ТАСС вчера в 20:28
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Сборы фильма «Довод» могут превысить доходы кинотеатров за все лето
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Профиль 01:05
Общество
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Общественная служба новостей вчера в 22:17
Общество
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На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 20:07
Общество
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки.
РБК 02:00
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AutoNews 31 августа в 10:26
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Неизвестные избили народного артиста России Юрия Шлыкова около подъезда его дома после того, как он сделал им замечание из-за грязи, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 16:22
Футбол
Куман восстановил в «Барселоне» правило, которое ввёл Гвардиола
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Происшествия
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Армия и оружие
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков.
РИА Новости вчера в 20:45
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против рекомендаций мэрии Вашингтона по поводу сноса ряда городских памятников бывшим главам государства.
Газета.Ru 00:56
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
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Коммерсантъ 02:33
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Футбол
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