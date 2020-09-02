В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.

с чего всё началось

По мнению российских сенаторов, озвученная накануне экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской позиция о статусе Крыма лишена здравого смысла. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в комментарии для РБК, отметила, что делая подобные заявления, Тихановская на самом деле лукавит.

В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме

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