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РБК
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.В источнике
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РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

РБК00:28
Московский Комсомолец

В Совете Федерации ответили на заявление Тихановской о Крыме

Московский Комсомолец01:04
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

РИА Новостивчера в 16:09
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
Вечерняя Москва

Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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США не присоединятся к глобальному распространению вакцины от COVID

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации - COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.
Аргументы и Факты00:30
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58

Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 08:21
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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