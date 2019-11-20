Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией... Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, и будут всё-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Об этом этом пишет РИА "Новости".

Политика Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Под Якутском появится мост через Лену Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.

Авто В FIA изучают детали силовой установки Ferrari По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.

Футбол Уткин заявил о превосходстве сборной России над Украиной Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале заявил, что Россия смогла бы победить Украину, встретившись в плей-офф, так как у команды большой опыт, и она отлично умеет готовиться к турнирам.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Технологии Секретный проект Билла Гейтса ведет к «прорыву в чистой энергии» Стартап-компания, финансируемая Биллом Гейтсом и другими крупными экологическими инвесторами, построила солнечную электростанцию, где большие зеркальные панели направляют солнечный свет друг к другу, чтобы умножать тепло, концентрируя солнечную энергию.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Армия и оружие Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3 Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.