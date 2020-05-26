Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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В Госдуме рассмотрят механизм обязательной закупки российских товаров
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Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров
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