Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров
Парламентская газетавчера в 14:12
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Экономика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика
Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб
В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.
РБК 02:00
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
На Сахалине откроются кафе, рестораны и столовые
Отмечается, что кафе, рестораны и столовые будут работать с 7 до 21 часа с ограничениями: запрещены кальяны, массовые мероприятия и шведские столы.
Газета.Ru вчера в 04:55
Космос
Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита
Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Кино
Джеймс Мэнголд назначен режиссером «Индианы Джонса 5»
Пятый фильм о приключениях знаменитого археолога Индианы Джонса действительно снимет режиссер Джеймс Мэнголд.
Kinonews.ru вчера в 15:49
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Происшествия
В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка
Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль вчера в 20:39
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Шоу-бизнес
Пригожин захотел провести «мужской разговор» со Шнуровым
REGNUM вчера в 23:29
Армия и оружие
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
РИА Новости 01:21
Общество
Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 05:18
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21