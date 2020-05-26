Экономика

РБКРБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров

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Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Данный закон с 1 января 2014 года отменяет действия Федерального закона № 94-ФЗ от 2005 года.
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