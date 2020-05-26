Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Шоу-бизнес
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль 20:39
Музыка
В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов
Москва, 25 мая 2020, 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза».
REGNUM 12:05
Футбол
Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке
Спортивный портал Squawka составил рейтинг из игроков, признававшихся Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшими по итогам всех прошедших в XXI веке финалов Лиги чемпионов.
РБК 17:59
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 22:00
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 21:13
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы.
Интерфакс 10:38
Происшествия
Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге
Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
Политика
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
Здоровье
Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений
Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
Министр сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь у него протекает в легкой форме, чувствует он себя хорошо.
Kursk.com 09:55
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Общество
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве скончались еще 76 человек с коронавирусом.
Вечерняя Москва 16:53
Происшествия
В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок
Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.
РИА Сахалин-Курилы 20:29
Армия и оружие
ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах
Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.
Взгляд.ру 02:11
Общество
Третий этап снятия ограничений наступает на Сахалине
Власти Сахалина приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:00
Космос
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Политика
Минюст допустил партию основателя World of Tanks к участию в выборах
Министерство юстиции внесло Партию прямой демократии в список политических партий, имеющих право участвовать в выборах, сообщается на сайте организации.
Коммерсантъ 12:22
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43