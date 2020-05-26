Экономика

РБКРБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Сенаторы предложили ужесточить механизмы импортозамещения в госзакупках

SM News05:22

Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров

Парламентская газетавчера в 14:12

В Совфеде предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Право.ру02:22

Предложен механизм обязательной закупки отечественных товаров

Телеканал 360°вчера в 22:11

Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

РБКвчера в 17:00

Кабмин сможет вводить доптребования для увеличения госзакупок товаров

ПРАЙМвчера в 16:05

Закон о госзакупках может быть дополнен механизмом импортозамещения при выполнении госконтрактов на поставку услуг, выполнение работ

Финмаркет01:42
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Гаджеты

Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в 500 долларов

Ноутбуки с 16- и 13-дюймовыми дисплеями, платформой Ryzen 5 4500U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будут стоить 530 долларов, а 14-дюймовая версия обойдется в 520 долларов.
Megaobzor.com 05:21
Футбол

Смолов заявил, что гол «Реалу» входит в топ-3 его футбольных событий

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов высказался о своем голе в ворота «Реала».
Metaratings 06:04
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Общество

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей с 1 июня

В России с 1 июня 2020 года будут реализовываться новые меры социальной поддержки населения, сообщает ToDay News Ufa, Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей в качестве финансовой помощи, отмечают представители ПРФ РФ.
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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Хартли зарабатывает в «Авангарде» 100 млн рублей за сезон

Среди хоккеистов больше всех зарабатывает нападающий Свен Андригетто — 90 миллионов рублей за сезон.
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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
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Политика

Путин провёл телефонные переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:37
Общество

Еще 105 жителей Тульской области заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
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Общество

Британцы атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

Сторонники теории заговора атаковали как минимум 90 сотовых вышек в Великобритании, пишет The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи страны.
KM.ru 06:28
Экономика

Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество

Популярный блогер раскрыл «истинные масштабы» инфляции в России

По данным из таблицы блогер вывел среднее значение роста цен и сделал вывод, что инфляция в России с 2007 года составила 257%.
RuNews24.ru 06:16
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Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК вчера в 14:17
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Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Пригожин публично вызвал Шнурова на «мужской разговор»

Супруг Валерии заявил, что у него с музыкантом будет "отдельный мужской разговор".
VSE42.RU вчера в 23:45
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Армия и оружие

Напряженность на индийско-китайской границе возросла

Газета напоминает, что напряженность в отношениях между Индией и Китаем вдоль ЛФК возросла в течение последнего месяца из-за попыток войск НОАК сорвать строительство дорог в секторе Ладакха.
ИА Красная Весна вчера в 05:00
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Общество

Министр строительства РФ Якушев вылечился от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев вернулся на работу после перенесенного коронавируса.
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Экономика

Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
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Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
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Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
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Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ
Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Данный закон с 1 января 2014 года отменяет действия Федерального закона № 94-ФЗ от 2005 года.
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