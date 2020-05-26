Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров
Парламентская газетавчера в 14:12
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Гаджеты
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в 500 долларов
Ноутбуки с 16- и 13-дюймовыми дисплеями, платформой Ryzen 5 4500U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будут стоить 530 долларов, а 14-дюймовая версия обойдется в 520 долларов.
Megaobzor.com 05:21
Футбол
Смолов заявил, что гол «Реалу» входит в топ-3 его футбольных событий
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов высказался о своем голе в ворота «Реала».
Metaratings 06:04
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Общество
В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей с 1 июня
В России с 1 июня 2020 года будут реализовываться новые меры социальной поддержки населения, сообщает ToDay News Ufa, Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей в качестве финансовой помощи, отмечают представители ПРФ РФ.
ToDay News Ufa 24 мая в 14:44
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В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Хоккей
Хартли зарабатывает в «Авангарде» 100 млн рублей за сезон
Среди хоккеистов больше всех зарабатывает нападающий Свен Андригетто — 90 миллионов рублей за сезон.
Metaratings 06:18
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Политика
Путин провёл телефонные переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:37
Общество
Еще 105 жителей Тульской области заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:50
Общество
Британцы атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса
Сторонники теории заговора атаковали как минимум 90 сотовых вышек в Великобритании, пишет The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи страны.
KM.ru 06:28
Экономика
Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество
Популярный блогер раскрыл «истинные масштабы» инфляции в России
По данным из таблицы блогер вывел среднее значение роста цен и сделал вывод, что инфляция в России с 2007 года составила 257%.
RuNews24.ru 06:16
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК вчера в 14:17
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Пригожин публично вызвал Шнурова на «мужской разговор»
Супруг Валерии заявил, что у него с музыкантом будет "отдельный мужской разговор".
VSE42.RU вчера в 23:45
Армия и оружие
Напряженность на индийско-китайской границе возросла
Газета напоминает, что напряженность в отношениях между Индией и Китаем вдоль ЛФК возросла в течение последнего месяца из-за попыток войск НОАК сорвать строительство дорог в секторе Ладакха.
ИА Красная Весна вчера в 05:00
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
Министр строительства РФ Якушев вылечился от коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев вернулся на работу после перенесенного коронавируса.
URA.Ru 05:06
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38