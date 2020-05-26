Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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В Госдуме рассмотрят механизм обязательной закупки российских товаров
Первое антикоррупционное СМИ02:36
Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров
Парламентская газетавчера в 14:12
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
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ПРАЙМ вчера в 03:11
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ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
Пресс-служба ЦСКА поздравила Гинера от имени игроков и тренеров и «многочисленной армии болельщиков», пожелав президенту клуба здоровья, счастья, бодрости и благополучия.
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В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика
Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал.
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Ubisoft отзывает судебный иск против Apple и Google
В сети появилась информация о том, что компания Ubisoft решила отказаться от своего судебного иска, в которой она выдвигала претензии к Apple и Google, утверждая, что игра для мобильных гаджетов Area F2 скопирована с Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
Goroday.ru 24 мая в 19:19
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
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Lenta.ru 02:34
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Общество
«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»
Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.
Газета.Ru 02:36
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
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Газета.Ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Здоровье
Масочный режим в Омске отменят еще не скоро
В ходе прямого эфира на телевидении министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова спрогнозировала выход на плато по заболеваемости на середину июня.
Московский Комсомолец Омск 02:10
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Гаджеты
Для iOS 13.5 вышел рабочий джейлбрейк
На сайте UncOver сообщается, что инструмент для джейлбрейка совместим со всеми устройствами, работающими на iOS 11.0 и выше, включая и iOS 13.5.
MobiDevices вчера в 06:19
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
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ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
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Нетаньяху определился со сроками аннексии Западного берега
Иерусалим, 25 мая 2020, 18:32 — REGNUM Аннексия Западного берега будет начата Израилем в июле, сообщил 25 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в кнессете, передаёт Kan.
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