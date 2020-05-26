Экономика

РБКРБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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В Госдуме рассмотрят механизм обязательной закупки российских товаров

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Закон о госзакупках может быть дополнен механизмом импортозамещения при выполнении госконтрактов на поставку услуг, выполнение работ

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Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров

Парламентская газетавчера в 14:12

Предложен механизм обязательной закупки отечественных товаров

Телеканал 360°вчера в 22:11

Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

РБКвчера в 17:00

Кабмин сможет вводить доптребования для увеличения госзакупок товаров

ПРАЙМвчера в 16:05

В Совфеде предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Право.ру02:22
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Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Политика

Китай обвинил США в подталкивании мира к новой холодной войне

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках Всекитайского собрания народных представителей, министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке подтолкнуть мир к новой холодной войне.
Вечерний курьер вчера в 02:32
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Армия и оружие

Названы сроки первого пуска «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» состоится не раньше осени.
Известия 01:17
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество

В Японии началась выдача пособий гражданам

В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.
РИА Новости 02:14
Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

REGNUM 23 мая в 16:08
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Происшествия

В Амурской области коронавирус обнаружили у 35 медиков

Телепорт 01:54
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Спорт

Гимнаст Далалоян рассказал о случае с коронавирусом в «Новогорске»

RT на русском 03:08
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Здоровье

Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня

Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
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Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области достигло четырёх человек

Общее число жертв вчерашнего урагана в Свердловской области достигло четырёх человек.
Телеканал ОТВ 01:55
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Авто

ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Наука

Ученых удивили рассказы людей, переживших клиническую смерть

Ученые опросили людей, которые пережили клиническую смерть.
Территория новостей 02:58
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Общество

Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца

«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», - пишет Татьяна Успенская в открытом письме, которое публикует газета «Собеседник».
Эхо Москвы 03:02
Общество

«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.
Газета.Ru 02:36
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Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Космос

Virgin Orbit потеряла ракету-носитель на демонстрационных испытаниях

Virgin Orbit на демонстрационных испытаниях потеряла ракету-носитель LauncherOne. Об этом заявили в самой американской компании.
НТВ 02:24
Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
4
Армия и оружие

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ
Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Данный закон с 1 января 2014 года отменяет действия Федерального закона № 94-ФЗ от 2005 года.
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