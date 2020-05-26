Экономика
РБКСенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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В Госдуме рассмотрят механизм обязательной закупки российских товаров
Первое антикоррупционное СМИ02:36
Кабмин предложили наделить правом требовать госзакупки российских товаров
Парламентская газетавчера в 14:12
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
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В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Китай обвинил США в подталкивании мира к новой холодной войне
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках Всекитайского собрания народных представителей, министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке подтолкнуть мир к новой холодной войне.
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Городовой вчера в 15:07
Происшествия
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В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество
В Японии началась выдача пособий гражданам
В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.
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Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС
Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
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ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Спорт
Гимнаст Далалоян рассказал о случае с коронавирусом в «Новогорске»
RT на русском 03:08
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня
Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области достигло четырёх человек
Общее число жертв вчерашнего урагана в Свердловской области достигло четырёх человек.
Телеканал ОТВ 01:55
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Наука
Ученых удивили рассказы людей, переживших клиническую смерть
Ученые опросили людей, которые пережили клиническую смерть.
Территория новостей 02:58
Общество
Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца
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Общество
«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»
Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.
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Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Космос
Virgin Orbit потеряла ракету-носитель на демонстрационных испытаниях
Virgin Orbit на демонстрационных испытаниях потеряла ракету-носитель LauncherOne. Об этом заявили в самой американской компании.
НТВ 02:24
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00