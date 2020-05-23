Экономика
РБКСенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
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с чего всё началось
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.РБКвчера в 12:11
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Совет Федерации разработал 44 предложения по поддержке российской экономики
Политическая Экспертизавчера в 18:02
Российские сенаторы включили в список мер по поддержке экономики 44 предложения
Экономика сегоднявчера в 17:00
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Женщина 69 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 16 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:42
Политика
Китай поддержал международное расследование причин пандемии
Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии.
News.ru 04:19
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса
Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество
NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе
Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса.
Ведомости 04:38
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Путешествия
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Общество
Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам
Аргументы недели вчера в 13:55
Общество
Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг
В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
Авто
Опубликован рейтинг самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке
NewInform 21 мая в 08:26
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Здоровье
В Крыму объявили о первом этапе смягчения ограничений
Вчера Крым достиг показателя, необходимого по регламенту для первого этапа смягчения ограничений.
Вести Крым 04:16
Политика
Посол США в Германии решил уйти в отставку
Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:35
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военные КНР на китайско-индийской границе осуществили захват нескольких бойцов вооруженных сил Индии. Они обезоружили их, а потом отпустили.
Discover24 05:24
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ
По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Фигурное катание
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Спорт-Экспресс 02:25
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33