Экономика
РБКСенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
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с чего всё началось
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.РБК12:11
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Совет Федерации разработал 44 предложения по поддержке российской экономики
Политическая Экспертиза18:02
Российские сенаторы включили в список мер по поддержке экономики 44 предложения
Экономика сегодня17:00
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Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
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Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru 17:47
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Здоровье
Правительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 07:39
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
ABC (Испания): десять любопытных фактов об икре, которые вы точно не знали (ABC.es)
Самую дорогую разновидность икры в мире получают от белуг-альбиносов из Каспийского моря: 100 грамм могут стоить более 3 тысяч евро.
ИноСМИ 18:31
Игры
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 15:38
Политика
Талибы в Афганистане объявили о перемирии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о трехдневном прекращении огня в Афганистане.
Коммерсантъ 17:22
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в РФ
Автоновости дня вчера в 01:05
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru 16:46
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости 18:13
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Футбол
«Интер» предложил Кавани трехлетний контракт
«Интер» предложил форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до июня 2023 года.
Metaratings 16:14
Футбол
Почеттино отказался в январе возглавить «Барселону» из-за принципа
Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался в январе 2020 года возглавить каталонскую "Барселону".
Газета.Ru 07:59
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
Были зарегистрированы колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2. Сейсмособытие ощущали жители села Троицкое Сунженского района, а также городов Сунжа и Карабулак.
REGNUM 18:06
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10