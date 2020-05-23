Экономика
РБКСенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
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с чего всё началось
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.РБК12:11
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы заявил, что ранее имел судимости
Мужчина, захвативший отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, заявил, что ранее был судим за угон и грабеж.
Газета.Ru 11:50
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
Собака напала на хозяйку в Казани и загрызла ее, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 14:14
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Экономика
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру 08:42
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Lenta.ru 13:55
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста 13:40
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor вчера в 10:08
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Российская газета 04:05
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Интерфакс 14:16
Здоровье
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир".
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Хоккей
Ласьков намерен «дать втык» за слухи о переходе Карпова и Каблукова
Директор «Магнитки» Сергей Ласьков опроверг слухи о том, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в стан команды, став частью большой сделки между двумя командами КХЛ.
ProstoProSport 04:11
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Происшествия
Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка
В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Здоровье
В Подмосковье медики временного госпиталя пожаловались на нехватку ИВЛ и неподготовленность персонала
В Подмосковье медики временного госпиталя пожаловались на нехватку ИВЛ и неподготовленность персонала Четверо медиков подмосковного временного госпиталя в выставочном комплексе "Крокус Экспо" анонимно пожаловались на нехватку аппаратов ИВЛ и неподготовленность персонала.
Медиазона 11:54