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РБК
РБК

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).В источнике
С чего всё началось
«Законопроект наложит санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального»,— говорится в сообщении на сайте
 господина Рубио.
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