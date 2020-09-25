Политика
РБКСенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального
Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).
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с чего всё началось
«Данный законопроект наложит адресные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 18:58
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Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Российская газета вчера в 06:11
Общество
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
Известия вчера в 16:09
Культура
Оперный певец Вячеслав Войнаровский скончался в Москве
ToDay News Ufa вчера в 13:58
Общество
В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве вернули часть ограничений для пенсионеров и горожан с хроническими болезнями, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.
Lenta.ru 01:44
Общество
В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников
Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).
Lenta.ru 00:25
Общество
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году
Президент России Владимир Путин повысит выплаты неработающим пенсионерам на 6,3%. Эта цифра в 1,5 раза больше прогнозируемой инфляции.
БрянскToday вчера в 10:35
Общество
Болгария желает стать региональным газораспределительным центром
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Evo-rus.com вчера в 12:01
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".
РИА Новости вчера в 19:21
Происшествия
Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 прекращены
Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей из-за нарушения масочного режима
Московский ЦУМ получил штраф в размере 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.
Известия 01:45
Культура
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что согласен вернуться к роли Гарри Поттера, но только если автор саги о волшебнике Джоан Роулинг не будет работать в проекте, пишет We got this covered со ссылкой на свои источники.
МИР 24 вчера в 22:06
Происшествия
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки
В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
Российская газета 00:31
Шоу-бизнес
Тату-мастер Аня Дарбицкая объявила о романе с Тимати
На фото пара позирует, обнимаясь, а под снимком Аня написала фразу «Теперь можно».
Evo-rus.com вчера в 04:50
Происшествия
ФСИН отвергла обвинения в пытках Тесака
Lenta.ru 01:24
Здоровье
Массовые мероприятия в Ульяновской области запретили еще на месяц
Кроме массовых мероприятий, запрет распространяется на работу развлекательных заведений.
Первый ульяновский портал 00:08
Политика
В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты
Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM вчера в 14:30
Экономика
Глава Polymetal допустил рост цены золота до $2,4 тыс. за унцию
Стоимость золота может достичь $2,3-2,4 тыс. за унцию, но вряд ли вырастет до $3 тыс. за унцию.
ТАСС 00:58
Общество
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Новый фирменный знак представил глава финансовой организации Герман Греф в ходе онлайн-презентации в четверг, 24 сентября.
Известия вчера в 19:01
Общество
В России могут ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
Парламентарий предложил ужесточить в стране правила регистрации детей в социальных сетях, пишет RT.
ФедералПресс 01:09
Наука
Сколько нужно спать для похудения, рассказали ученые
Участники эксперимента, которые спали лишь по 5,5 часов в сутки сбрасывали вес медленнее, чем люди наслаждавшиеся полноценным сном.
Live24 вчера в 07:34
Футбол
Какие позиции нужно усилить топ-клубам РПЛ до закрытия трансферного окна
Вспоминаем, кто кому нужен, и рассказываем о кандидатурах. «Зенит» Петербургский клуб готовит топ-трансфер в полузащиту под Лигу чемпионов.
Чемпионат вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Авербух и Арзамасова впервые вышли в свет вместе
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли вместе. Пара появилась в шоу Ивана Урганта, подтвердив таким образом свои отношения.
Shraibikus News вчера в 14:47
Происшествия
Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне
Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Lenta.ru 01:03
Кино
Disney объявила о переносе премьер на следующий год
Студия Disney из-за продолжающейся пандемии коронавируса вновь объявила о переносе ряда премьер теперь уже на 2021 год, в частности, речь идет о долгожданной «Черной вдове» из киновселенной Marvel.
Sibnet Новости вчера в 10:20
Политика
Член КС белорусской оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией
Член координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил о намерении белорусов сохранить дружбу с Россией после транзита власти, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:47
Футбол
Украинская «Десна» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Вольфсбургу»
В матче 3-го квалификационного раунда немецкий «Вольфсбург» одержал победу над украинской «Десной».
Чемпионат вчера в 16:09
Происшествия
Школьный мучитель уктусского стрелка ответил на его обвинения в травле
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Политика
Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Власти Германии утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
РИА Новости вчера в 20:12
Здоровье
Что поможет снизить риск развития болезни Паркинсона
Бодрящие напитки могут вызвать резкий скачок давления, а это негативно повлияет на общее состояние человека.
Evo-rus.com вчера в 02:11