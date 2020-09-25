с чего всё началось

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).

Общество В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве вернули часть ограничений для пенсионеров и горожан с хроническими болезнями, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Общество В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).

Общество Болгария желает стать региональным газораспределительным центром Борисов добавил, что на участках строительства работают 1420 единиц специализированной техники и тяжелых строительных машин. 40

Политика Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу". 7,2K

Происшествия Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 прекращены Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад. 10

Общество ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей из-за нарушения масочного режима Московский ЦУМ получил штраф в размере 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.

Культура Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что согласен вернуться к роли Гарри Поттера, но только если автор саги о волшебнике Джоан Роулинг не будет работать в проекте, пишет We got this covered со ссылкой на свои источники. 42

Происшествия В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.

Общество Сбербанк представил новый бренд «Сбер» Новый фирменный знак представил глава финансовой организации Герман Греф в ходе онлайн-презентации в четверг, 24 сентября. 2,5K

Общество В России могут ужесточить правила регистрации детей в соцсетях Парламентарий предложил ужесточить в стране правила регистрации детей в социальных сетях, пишет RT.

Наука Сколько нужно спать для похудения, рассказали ученые Участники эксперимента, которые спали лишь по 5,5 часов в сутки сбрасывали вес медленнее, чем люди наслаждавшиеся полноценным сном. 2

Футбол Какие позиции нужно усилить топ-клубам РПЛ до закрытия трансферного окна Вспоминаем, кто кому нужен, и рассказываем о кандидатурах. «Зенит» Петербургский клуб готовит топ-трансфер в полузащиту под Лигу чемпионов.

Шоу-бизнес Авербух и Арзамасова впервые вышли в свет вместе Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли вместе. Пара появилась в шоу Ивана Урганта, подтвердив таким образом свои отношения. 28

Происшествия Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Кино Disney объявила о переносе премьер на следующий год Студия Disney из-за продолжающейся пандемии коронавируса вновь объявила о переносе ряда премьер теперь уже на 2021 год, в частности, речь идет о долгожданной «Черной вдове» из киновселенной Marvel. 11

Политика Член КС белорусской оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией Член координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил о намерении белорусов сохранить дружбу с Россией после транзита власти, сообщает РИА "Новости".

Политика Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде Власти Германии утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".