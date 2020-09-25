Политика

РБКРБКСенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).
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«Данный законопроект наложит адресные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального», — говорится в заявлении
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Сенаторы США внесли законопроект о санкциях из-за ситуации с Навальным

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В США предложили ввести санкции против России из-за Навального

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Сенаторы США предложили ввести санкции против официальных лиц России из-за Навального

ТАССвчера в 18:28

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В сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального

РИА Новостивчера в 18:16
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Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад.
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МИР 24 вчера в 22:06
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Происшествия

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В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
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Общество

В России могут ужесточить правила регистрации детей в соцсетях

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Происшествия

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Член КС белорусской оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией

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Украинская «Десна» вылетела из Лиги Европы, проиграв «Вольфсбургу»

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Бодрящие напитки могут вызвать резкий скачок давления, а это негативно повлияет на общее состояние человека.
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