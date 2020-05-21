В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.

с чего всё началось

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.

Общество Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор смягчил рекомендации (.pdf) по работе санаториев во время пандемии коронавируса COVID-19, разработанные в апреле. 99

Наука С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications. 9

Происшествия СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая. 137

Общество Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19 Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19. 98

Общество Падение курса биткоина до $9300 связали с Сатоши Накамото «О перемещении 50 BTC сообщили Whale Alert, затем началось падение курса», — написали CoinMetrics в своем Twitter-аккаунте.

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 130

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1K

Здоровье 9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими. 55

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 18

Здоровье В Китае объяснили новую вспышку коронавируса Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР. 60

Армия и оружие Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии Накануне, 20 мая, командование ЛНА объявило об одностороннем отводе своих сил от линии фронта по периметру ливийской столицы, где заседает ПНС, на 2−3 километра в знак доброй воли перед окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая) и наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Политика В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». 132

Политика США отправили аппараты ИВЛ в Россию США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. 118

Общество Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату. 40

Общество Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф". 713

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов. 292

Происшествия В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно. 1

Экономика Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70% По данным министерства, ситуация с COVID-19, ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирные изделия на 90%.