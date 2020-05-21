Коронавирус
КоммерсантъСенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
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с чего всё началось
В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.РИА Новости01:47
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Общество
Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор смягчил рекомендации (.pdf) по работе санаториев во время пандемии коронавируса COVID-19, разработанные в апреле.
Коммерсантъ вчера в 13:43
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 вчера в 13:10
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Общество
Падение курса биткоина до $9300 связали с Сатоши Накамото
«О перемещении 50 BTC сообщили Whale Alert, затем началось падение курса», — написали CoinMetrics в своем Twitter-аккаунте.
РБК 03:10
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт 19 мая в 04:36
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 вчера в 12:21
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии
Накануне, 20 мая, командование ЛНА объявило об одностороннем отводе своих сил от линии фронта по периметру ливийской столицы, где заседает ПНС, на 2−3 километра в знак доброй воли перед окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая) и наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
Евразия Daily 02:02
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату.
Агентство Москва 00:10
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Экономика
Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70%
По данным министерства, ситуация с COVID-19, ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирные изделия на 90%.
Известия 02:52
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Общество
На Сахалин не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ввели цифровые пропуска для прибывающих в регион.
REGNUM 02:56