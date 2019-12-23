Политика

РБКРБКСенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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В Сенате установили условия снятия с России «санкций из ада»

РИА Новости11:00

В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»

Комсомольская правда07:24

Сенат США назвал условия отмены новых антироссийских санкций

Телеканал 360°06:10

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

News.ru06:04

В США уточнили, при каких условиях снимут санкции с России

Росбалт05:54

США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»

Lenta.ru05:04

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

РБК04:25
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика

Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину

Pravda.Ru 07:28
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о том, что он не исключает возможности проведения в стране досрочных президентских выборов.
Свободная Пресса вчера в 06:20
Политика

Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
Ридус 00:00
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru 10:22
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Политика

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
BFM.ru 12:23
Общество

В США вооруженные люди «задержали» Тимати

В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Московский Комсомолец 09:26
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Хоккей

Россия разгромила Словакию в заключительном матче перед МЧМ-2020

Игра завершилась со счетом 9:1. В составе команды Валерия Брагина дублем отметился Егор Соколов.
Sportbox.RU 11:45
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Общество

Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту

Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Политическая Экспертиза 04:25
Армия и оружие

В МИД Сирии сообщили об атаках США на нефтяные объекты

По обнародованной дипломатами информации, четыре дня назад один из объектов нефтеперерабатывающей структуры в провинции Хомс был атакован беспилотниками, направленными с одной из американских военных баз на территории Сирии.
Shraibikus News 09:52
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Российская газета 11:45
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Футбол

Бывший футболист «Зенита» может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Клубы готовят обмен футболистами. Если чемпионы Франции и Италии договорятся, то в январе Паредес станет игроком "Ювентуса".
Вести.Ru 20 декабря в 23:26
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет сомнений в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на введенные США санкции, даже если понадобится на несколько месяцев больше, никакой катастрофы в этом нет.
РИА Новости 12:24
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов миллионов рублей

Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли». Об этом чета сообщила в Instagram.
Вокруг ТВ 10:59
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
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Набор LEGO охладили до сверхнизких температур

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