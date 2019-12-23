Политика
РБКСенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Политика
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о том, что он не исключает возможности проведения в стране досрочных президентских выборов.
Политика
Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Политика
Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
Общество
В США вооруженные люди «задержали» Тимати
В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Хоккей
Россия разгромила Словакию в заключительном матче перед МЧМ-2020
Игра завершилась со счетом 9:1. В составе команды Валерия Брагина дублем отметился Егор Соколов.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Общество
Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту
Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Армия и оружие
В МИД Сирии сообщили об атаках США на нефтяные объекты
По обнародованной дипломатами информации, четыре дня назад один из объектов нефтеперерабатывающей структуры в провинции Хомс был атакован беспилотниками, направленными с одной из американских военных баз на территории Сирии.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Футбол
Бывший футболист «Зенита» может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Клубы готовят обмен футболистами. Если чемпионы Франции и Италии договорятся, то в январе Паредес станет игроком "Ювентуса".
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет сомнений в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на введенные США санкции, даже если понадобится на несколько месяцев больше, никакой катастрофы в этом нет.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Шоу-бизнес
Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов миллионов рублей
Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли». Об этом чета сообщила в Instagram.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.