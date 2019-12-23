Политика

РБКРБКСенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Сенаторы США назвали условия снятия с России «санкций из ада»

Газета.Ru14:33

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

РИА Новости11:00

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

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США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»

Lenta.ru05:04

В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»

Комсомольская правда07:24
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
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Армия и оружие

Военнослужащий из США погиб в Афганистане

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Политика

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

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