Политика
РБКСенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Читать в источнике
Оценить860
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Более 40% россиян заявили об ухудшении уровня жизни
«Левада-центр» провел опрос, согласно результатам которого 43% россиян отмечают, что уровень жизни основной части населения страны в 2019 году изменился к худшему.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым
Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Культура
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Армия и оружие
В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны
Политика
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным.
Энергетика
Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа
Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Происшествия
У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Финансы
Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".