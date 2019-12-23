На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

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Общество Более 40% россиян заявили об ухудшении уровня жизни «Левада-центр» провел опрос, согласно результатам которого 43% россиян отмечают, что уровень жизни основной части населения страны в 2019 году изменился к худшему.

Культура «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» «Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Политика Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).