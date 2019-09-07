Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных. Он также поблагодарил тех, кто помогал заключенным и их семьям до освобождения.

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Общество В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Политика Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.

Происшествия В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.

Фигурное катание Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Гаджеты Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Шоу-бизнес Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Армия и оружие Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.

Политика Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Происшествия Участниц Pussy Riot задержали в Москве В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.

Происшествия Суд заочно арестовал основателя и экс-гендиректора «Рольфа» Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по ч. 3 ст. 193.1 УК.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Наука Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в митохондриальной ДНК Мыши-мутаторы обычно накапливают гораздо больше мутаций в митохондриальной ДНК, чем мыши дикого типа, но оказалось, что им может помочь бег в колесе.

Политика Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".

Футбол Андрей Ярмоленко: «Быстрый гол очень помог сборной Украины» Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что быстрый гол сыграл важную роль.