Политика
КоммерсантъСенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных. Он также поблагодарил тех, кто помогал заключенным и их семьям до освобождения.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Фигурное катание
Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом
В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
Anonsens 08:58
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском 18:38
Политика
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.
ФАН 17:24
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя и экс-гендиректора «Рольфа»
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по ч. 3 ст. 193.1 УК.
Право.ру вчера в 10:08
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в митохондриальной ДНК
Мыши-мутаторы обычно накапливают гораздо больше мутаций в митохондриальной ДНК, чем мыши дикого типа, но оказалось, что им может помочь бег в колесе.
N+1 вчера в 11:26
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39
Футбол
Андрей Ярмоленко: «Быстрый гол очень помог сборной Украины»
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что быстрый гол сыграл важную роль.
Спорт-Экспресс 17:47
Культура
Сергей Колтаков: в каждом жесте - он артист
В четверг, 19 сентября, в 13:35 гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» станет актер Сергей Колтаков.
Московский Комсомолец 16:15
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26