Политика

ИзвестияИзвестияСенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса. Трансляцию его пресс-конференции во вторник, 10 сентября, ведет «Радио свобода» на сайте YouTube.
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Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

РБК06:20

Поклонская предостерегла Сенцова от «поездки в Крым на танке»

РИА Новости08:09

Сенцов заявил, что приедет в Крым «на танках»

Московский Комсомолец06:21

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Lenta.ru06:14

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Интерфакс06:36

Сенцов заявил, что приедет в Крым «только на танках»

РЕН ТВ06:49

Сенцов о возвращении в Крым: Только на танках

Аргументы неделi. Крым05:31
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Политика

СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.
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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 1:2

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Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
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Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
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Пискарёв: вмешательство в выборы извне подтвердилось

В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
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В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.
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Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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На Тайване мужчина женился на женщине с мертвым мозгом

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Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
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Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан

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До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
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Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

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В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
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ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
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Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака

Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
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В Краснодаре пройдет Всероссийский театральный марафон

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В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета

РБК 06:04
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Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
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