Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса. Трансляцию его пресс-конференции во вторник, 10 сентября, ведет «Радио свобода» на сайте YouTube.

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

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