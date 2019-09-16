Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

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