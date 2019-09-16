Политика
Lenta.ruСенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
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Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Греф добился от Путина поддержки Антипинского НПЗ
Сбербанк добился изменения условий лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
Уралинформбюро 05:41
Общество
Останки двух людей времен поздней античности оказались мужчинами
Раннее археологи нашли останки, получившие прозвище "влюбленные из Модены", которые "смотрели" друг на друга и держались за руки.
Радио Маяк 13 сентября в 09:53
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
RT на русском 13:59
Наука
Бей или беги: Стресс ослабляет клеточную защиту организма
Стресс ослабляет организм Ученые выяснили механизм, из-за которого «бей или беги» — вредная для здоровья реакция.
Курьер. Среда. Бердск 13 сентября в 02:33
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика
США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону
Отмечается, что в планах выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.
Газета.Ru 13:10
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210».
REGNUM 07:56
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Единоборства
Муса Евлоев стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе
Оппонентом нашего борца в финале стал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, один из самых титулованных армянских борцов Артур Алексанян.
Ингушетия 10:05
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Экономика
Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей
По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra 07:48
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Немецкие журналисты рассказали о «проклятом» советском наследии
iReactor 12 сентября в 23:50
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Ранее NewsFrol сообщил, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга.
NewsFrol 13:29