Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Экономика Греф добился от Путина поддержки Антипинского НПЗ Сбербанк добился изменения условий лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Общество Останки двух людей времен поздней античности оказались мужчинами Раннее археологи нашли останки, получившие прозвище "влюбленные из Модены", которые "смотрели" друг на друга и держались за руки.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.

Наука Бей или беги: Стресс ослабляет клеточную защиту организма Стресс ослабляет организм Ученые выяснили механизм, из-за которого «бей или беги» — вредная для здоровья реакция.

Финансы Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Политика США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону Отмечается, что в планах выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210».

Происшествия В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.

Единоборства Муса Евлоев стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Оппонентом нашего борца в финале стал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, один из самых титулованных армянских борцов Артур Алексанян.

Футбол Федун не принял отставку Кононова Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Экономика Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Армия и оружие Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.