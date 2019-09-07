Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, высказался.

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

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