Политика

ИзвестияИзвестияСенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
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с чего всё началось

Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу

Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать "формулу Штайнмайера", и что Украине нужно "вернуть" ядерное оружие.
РИА Новостивчера в 22:58

Подробнее о событии

В Госдуме отреагировали на просьбу Сенцова вернуть ядерное оружие Украине

ФАН05:43

Сенцов потребовал «вернуть» Украине атомную бомбу

Комсомольская правда00:42

Сенцов потребовал вернуть Украине ядерное оружие

URA.Ruвчера в 23:55

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Известиявчера в 23:58

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

RT на русском00:39

Сенцов призвал «вернуть» Украине атомное оружие

Московский Комсомолецвчера в 23:49

Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу

РИА Новостивчера в 22:58
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Наука

Семенная жидкость помогает мухам улучшить память

Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Волга-Медиа вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян отказалась от откровенных фото

Lenta.ru 05:21
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Газета.Ru 05:41
Политика

Зеленский назвал приоритетом долгосрочный контракт с Россией по газу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым договориться с российской стороной о подписании долгосрочного контракта на транзит газа.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

На прошлой неделе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со своей годовалой дочкой Миланой вернулись из Турции.
7Дней.ру 06:30
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Басков публично поддержал Ротару

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
Телеканал 360° 05:28
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 05:35
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника Власову

РОА являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным преступным руководством Третьего рейха.
RuNews24.ru 00:24
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Общество

ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
РИА Новости 04:58
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС вчера в 09:11
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Армия и оружие

Таинственной российской ракетой «воздух-воздух» заинтересовались в США

В США разглядели новое вооружение для Су-57 в загадочной короткой ракете, презентованной в Москве.
Российская газета 06:04
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Футбол

«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Букмекеры.рф 00:31
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
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Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
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В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
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