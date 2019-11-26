Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать "формулу Штайнмайера", и что Украине нужно "вернуть" ядерное оружие.

с чего всё началось

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.

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