Политика

КоммерсантъКоммерсантъСенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию. Он заявил, что вопрос его дальнейшей политической жизни «пока остается открытым». В ближайшем будущем господин Сенцов продолжит заниматься кино.
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Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине

РИА Новости06:19

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

РБК06:20

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Интерфакс06:36

В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке

Lenta.ru11:30

Сенцов заявил, что приедет в Крым «на танках»

Московский Комсомолец06:21

«Только на танках»: Сенцов о возвращении в Крым

Дождь08:17

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Коммерсантъ07:38
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Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").
РБК 10:07
Гаджеты

Intel обнаружила проблемы с некоторыми своими процессорами, из-за чего те могут выходить из строя

Если точнее, Intel обнаружила проблемы с блоками Low Pin Count (LPC), Real Time Clock (RTC) и интерфейсом SD Card в моделях Celeron N3350, J3355, J3455 и Pentium N4200.
iXBT.com 12:20
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика

Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Здоровье

Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Религия

Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II

Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней

Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Политика

На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа

Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Кино

Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Единоборства

Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре

Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me 11:42
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Кино

Эдди Мёрфи встретился с героиней «Золотого ребёнка» спустя 33 года

Голливудский актёр Эдди Мёрфи увиделся с исполнительницей роли маленького Будды в фильме «Золотой ребёнок» спустя 33 года после съёмок.
News.ru 02:34
Гаджеты

Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

3DNews 10:11
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Космос

Одинокая и прекрасная Земля

В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.
Газета Кабардино-Балкарская правда 02:55
Экономика

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»

Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Общество

Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Наука

Южную Африку назвали родиной общего предка людей современного типа

Ныне живущие на планете люди современного типа получились в результате скрещивания популяций своих предшественников из Южной, и возможно, Восточной Африки, сообщается в Nature Communcations.
N+1 10:28
Общество

Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес

Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения

Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Игры

Electronic Arts запустила бета-тестирование нового игрового сервиса

Live24 05:58
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Законопроект, внесенный Партией реформ, предлагается переход образования на эстонский язык с детских садов с 1 сентября 2020 года.
Газета.Ru 07:15
Политика

Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
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Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
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