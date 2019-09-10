Политика
РБКВ Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.
— Ефим Фикс, украинский политикРЕН ТВ 09:30
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В ЦИК назвали преступлением передачу Навальному пустых бланков от КПРФ
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Интерфакс 20:47
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РИА Новости 20:29
Футбол
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Спорт-Экспресс 21:52
Армия и оружие
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Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Финансы
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Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
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Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
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