Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

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