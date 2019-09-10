Политика
КоммерсантъСенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию. Он заявил, что вопрос его дальнейшей политической жизни «пока остается открытым». В ближайшем будущем господин Сенцов продолжит заниматься кино.
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Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
Телепрограмма 05:27
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Хоккей
Овечкин впервые привел сына на тренировку «Вашингтон Кэпиталз»
Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые взял с собой на тренировку годовалого сына.
Ридус 05:21
Интернет
«Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Сервис объявлений «Юла» запустил голосовые звонки в приложении.
Ведомости 08:00
Наука
Взрослые горные гориллы поплескались в воде
N+1 вчера в 11:57
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес
СК начал проверку новой версии смерти Элины Быстрицкой
Уралинформбюро 09:20
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Политика
Сенцов рассказал о предложении дать показания на Кличко
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что ему предлагали дать показания против Виталия Кличко и других активистов Евромайдана перед президентскими выборами на Украине в 2014 году.
Lenta.ru 09:37
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович пойдет на свидание с купившем с ней встречу миллионером
Деньги, которые бизнесмен заплатил за встречу с Семенович, пойдут на спасение этих исчезающих животных.
Актуальные Новости 05:09
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34