Политика

Ruposters.ruRuposters.ruСенцов заявил о стыде за Зеленского после его спора с добровольцами

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на Родину после обмена заключенными, заявил о стыде за президента Владимире Зеленского, при котором и состоялось его освобождение.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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