Политика
Ruposters.ruСенцов заявил о стыде за Зеленского после его спора с добровольцами
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на Родину после обмена заключенными, заявил о стыде за президента Владимире Зеленского, при котором и состоялось его освобождение.
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Армия и оружие
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
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Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
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Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
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«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Происшествия
В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа
Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Трамп раскрыл участие России в ликвидации лидера ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп раскрыл участие России в ликвидации главы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади.
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Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
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Бывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади
Напомним, Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб.
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Мария Бутина вернулась в Россию
Футбол
«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой»
«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Шоу-бизнес
Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
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Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
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Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.