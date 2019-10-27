Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на Родину после обмена заключенными, заявил о стыде за президента Владимире Зеленского, при котором и состоялось его освобождение.

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после его спора с добровольцами

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Религия Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.

Шоу-бизнес Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.