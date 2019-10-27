Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Происшествия В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.

Политика Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Космос Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.

Политика Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.

Футбол Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Бэйла «Манчестер Юнайтед» решил отложить подписание валлийца Гарета Бэйла на неопределённый срок.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Игры Для The Outer Worlds появились первые моды Несколько дней назад вышла свеженькая RPG The Outer Worlds, а в сети уже появились первые моды для неё.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии Турция приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Происшествия Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.

Фигурное катание Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.

Политика Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.

Политика Бутина заявила, что зря считала США правовым государством Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.

Технологии Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.