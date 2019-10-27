Политика
Газета.RuСенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
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Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
RT на русском 05:53
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Космос
Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.
Экономика сегодня 04:34
Политика
Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Известия вчера в 21:27
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru вчера в 08:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отложил покупку Бэйла
«Манчестер Юнайтед» решил отложить подписание валлийца Гарета Бэйла на неопределённый срок.
Metaratings 06:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Игры
Для The Outer Worlds появились первые моды
Несколько дней назад вышла свеженькая RPG The Outer Worlds, а в сети уже появились первые моды для неё.
Игромания.ру 06:03
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии
Турция приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 10:55
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости вчера в 01:33
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Российская газета 06:00
Фигурное катание
Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой
Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол
Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»
Уровень вашей команды все время растет.
Sport24.ru 04:21
Авто
В сентябре мировой авторынок показал спад на 3%
CarsWeek.ru 02:19
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews вчера в 15:34
Здоровье
Сужает сосуды и провоцирует рак: названа опасность подсолнечного масла
Специалисты подчеркивают, что такой негативный эффект от нерафинированного подсолнечного масла происходит лишь в том случае, если вместе с ним употребляется недостаточное количество других полиненасыщенных кислот, которые содержатся в рыбе и морепродуктах, льняном масле и ряде других продуктов.
Дни24 вчера в 18:00