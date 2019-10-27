Политика
Газета.RuСенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
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Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Происшествия
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.
Рамблер 06:26
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
RT на русском 23 октября в 23:39
Энергетика
Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть
По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.
Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Хоккей
«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
Чемпионат вчера в 15:24
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 25 октября в 15:05
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
RT на русском вчера в 08:34
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Политика
Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.
REGNUM 07:18
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости 25 октября в 08:10
Происшествия
В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 00:34
Политика
Делегация Венецианской комиссии оценит закон о языке на Украине
Делегация Венецианской комиссии прибыла на Украину для изучения закона о языке. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа.
News.ru 08:02
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28