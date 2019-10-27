Политика

Газета.RuГазета.RuСенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
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