Политика

РБКРБКСенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему «стыдно» из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал во время встречи с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook. Сенцов назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох».
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