Политика
РБКСенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему «стыдно» из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал во время встречи с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook. Сенцов назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох».
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Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Политика
Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского
Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 07:32
Хоккей
«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 09:08
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Российская газета 08:32
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Футбол
«Реал Сосьедад» переиграл «Сельту» в матче Примеры
Футбольный клуб «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна переиграл футболистов «Сельты» из Виго в матче десятого тура испанской Примеры.
REGNUM 09:08
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
REGNUM 03:16
Общество
Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Газета.Ru 06:12
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Политика
На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским
В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.
Страна Советов on-line 04:45
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
Российская газета 01:49
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Политика
Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Москва 24 08:42
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество
В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума»
В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум» для 540 больных детей.
Дождь 04:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Политика
Эрдогана разозлил Париж и огорчил Тегеран
Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
REGNUM 07:28
Политика
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов
Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Наша версия 09:38
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс вчера в 04:09