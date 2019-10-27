Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему «стыдно» из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал во время встречи с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook. Сенцов назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох».

Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

Армия и оружие Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Политика Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.

Хоккей «Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Религия Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.

Армия и оружие Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.

Футбол «Реал Сосьедад» переиграл «Сельту» в матче Примеры Футбольный клуб «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна переиграл футболистов «Сельты» из Виго в матче десятого тура испанской Примеры.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Общество Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва 26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.

Общество Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.

Фигурное катание Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.

Политика На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.

Здоровье Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.

Политика Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Происшествия Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Общество В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума» В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум» для 540 больных детей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Эрдогана разозлил Париж и огорчил Тегеран Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.