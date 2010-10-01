Футбол
ЧемпионатСенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
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Армия и оружие
Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских
Телеканал "Звезда" выложил видео переброски в Сирию порядка 300 российских военных полицейских.
Газета.Ru 00:15
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru вчера в 16:00
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский хоккеист довел результативную серию до девяти матчей. В текущем сезоне на его счету девять голов и пять результативных передач.
РБК 02:13
Экономика
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки
Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
ЦОДД рекомендовал московским водителям сменить летнюю резину
RT на русском 02:35
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org вчера в 11:38
Авто
Старт продаж купе-кроссовера Haval F7x начнется в ноябре
Реализация кросс-купе Haval F7x начнётся в ноябре. Новинка собирается на Тульской площадке марки с минувшей недели.
OAnews 23 октября в 06:06
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Армия и оружие
Экс-командующий ЧФ адмирал Витко возглавит Главный штаб ВМФ России
Новый Севастополь 02:17
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия
Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались
Регион 64 01:35
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Происшествия
Ребенок пострадал в машине-перевертыше под Липецком
Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи оказали пострадавшим по медпомощь прямо на месте автоаварии.
Регион online вчера в 17:00
Политика
Журналисты обвинили Зеленского в искажении фактов
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона несколько раз искажал информацию. Об этом заявило издание "Лига.net".
РЕН ТВ 00:04
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
Обязательная мера затронет по меньшей мере 50 тысяч человек, которые оказались в зоне распространения лесных пожаров.
Комсомольская правда 00:46
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Политика
Россия и Африка заключили контракты на сумму 800 млрд рублей
Капитал страны вчера в 12:14
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»
Soccer.ru вчера в 13:10
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:59
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело вчера в 03:47
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 23 октября в 17:39
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57