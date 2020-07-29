Политика
RT на русскомСепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления
Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена. «Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.
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Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Здоровье
Злоупотребление арбузами может привести к метаболическим расстройствам
Диетолог отметила, что ежедневная доза арбуза более полутора килограмм даст заметную прибавку в весе через некоторое время из-за большого количества сахара.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Футбол
Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ
Несмотря на постоянные разговоры об отказе клуба от повышения в классе, «Химки» подтвердили свое участие в РПЛ, за что выступал Иванов.
Bookmaker-ratings.ru 00:06
Происшествия
Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле
Известия вчера в 10:22
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском вчера в 12:46
Космос
Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two
Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Общество
Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Общество
Автор Yakuza похвалил Ghost of Tsushima: «Японцы в восторге от игры»
Автор серии Yakuza и творческий руководитель SEGA Тосихиро Нагоси похвалил Sucker Punch за работу над Ghost of Tsushima.
Игромания.ру вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Культура
Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»
Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь вчера в 12:37
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
Авто
В сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008
Дебютные изображения интерьера и экстерьера новой модели во вторник, 28 июля, появились в интернете.
CarsWeek.ru вчера в 16:41
Политика
Германия выступает против приглашения РФ присоединиться к G7
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против предложения о возвращении РФ в "большую семерку".
Политика Сегодня 26 июля в 20:33
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Политика
Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму
Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
Газета.Ru 00:36
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22