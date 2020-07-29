Политика

RT на русскомRT на русскомСепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена. «Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.
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Сепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления

RT на русскомвчера в 21:34

Власти Йемена договорились с сепаратистами о создании нового правительства

Эхо Москвывчера в 21:05

Йеменские сепаратисты объявили об отмене режима самоуправления на юге страны

ТАССвчера в 21:21

Власти и сепаратисты Йемена согласились на создание нового правительства

Коммерсантъвчера в 21:08

Правительство и сепаратисты Йемена согласились создать новое правительство

Известиявчера в 21:33

В Йемене сепаратисты юга и власти страны решили создать новое правительство

REGNUMвчера в 20:51

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

РИА Новостивчера в 21:05
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Здоровье

Злоупотребление арбузами может привести к метаболическим расстройствам

Диетолог отметила, что ежедневная доза арбуза более полутора килограмм даст заметную прибавку в весе через некоторое время из-за большого количества сахара.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Футбол

Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ

Несмотря на постоянные разговоры об отказе клуба от повышения в классе, «Химки» подтвердили свое участие в РПЛ, за что выступал Иванов.
Bookmaker-ratings.ru 00:06
Происшествия

Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

Известия вчера в 10:22
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском вчера в 12:46
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Космос

Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two

Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Общество

Автор Yakuza похвалил Ghost of Tsushima: «Японцы в восторге от игры»

Автор серии Yakuza и творческий руководитель SEGA Тосихиро Нагоси похвалил Sucker Punch за работу над Ghost of Tsushima.
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
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Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
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Культура

Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь вчера в 12:37
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
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Авто

В сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008

Дебютные изображения интерьера и экстерьера новой модели во вторник, 28 июля, появились в интернете.
CarsWeek.ru вчера в 16:41
Политика

Германия выступает против приглашения РФ присоединиться к G7

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против предложения о возвращении РФ в "большую семерку".
Политика Сегодня 26 июля в 20:33
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Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
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«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

REGNUM 01:20
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Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
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Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота

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Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
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Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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