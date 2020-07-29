Политика

RT на русскомRT на русскомСепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена. «Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.
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