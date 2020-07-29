Политика
RT на русскомСепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления
Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена. «Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.
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Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Культура
Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжёг свою новую работу
Известный уличный художник из Екатеринбурга Тимофея Радя сжёг свою новую работу.
Областная газета 01:40
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
Vprognoze.ru 02:26
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова
«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова.
Спорт-Экспресс 03:05
Здоровье
Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
REGNUM 03:11
Происшествия
В Татарстане заочно арестовали создателей фонда Gafarov and Partners
Набережночелнинский городской суд сегодня заочно арестовал основателя фонда Gafarov and Partners и его бизнес-партнера, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой.
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Происшествия
Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео
В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
Lenta.ru 00:49
Футбол
Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»
Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён.
Vprognoze.ru вчера в 02:04
Экономика
Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ
Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".
ТАСС 02:04
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 27 июля в 12:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня вчера в 13:36
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:11
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Здоровье
В Кировской области выявили 58 новых случаев коронавируса за сутки
58 случаев выявили за последние сутки.
Newsler.ru 03:02