Политика
RT на русскомСепаратисты на юге Йемена отказались от самоуправления
Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена. «Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.
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Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
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Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
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Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
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Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
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Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
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Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Житель Краснодара продает осколок метеорита за миллион рублей
По заявлениям продавца, небесное тело обладает целебными свойствами Житель станицы Елизаветинской продает осколок метеорита, упавшего в Челябинской области в феврале 2013 года.
Южные дела 03:55
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Общество
Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира
Коммерсантъ 01:41
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Происшествия
В Петербурге полиция задержала подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 01:24
Энергетика
«Норникель» и «Роснефть» будут сотрудничать в области топливообеспечения
"Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения.
ТАСС 02:36
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
За сутки в России выявлено 5 475 случаев коронавируса
В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:46
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
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Киану Ривз может снова сняться в «Константине»
Экспресс газета 27 июля в 10:50
Шоу-бизнес
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Ставшая жертвой домашнего насилия Маргарита Грачева не побоялась начать новые отношения и теперь вовсю готовится к свадьбе.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер родила первенца
24-летняя Тернер не объявляла о рождении ребенка в своем Instagram, но многочисленные фанаты уже поздравляют актрису и ее супруга, 30-летнего солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
MedikForum.ru вчера в 10:38
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
Игры
Rockstar Games сообщила о крупнейшем в истории обновлении GTA Online
Деловое.ТВ 26 июля в 13:19
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46